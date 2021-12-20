ФСБ показала видео повреждений на борту судна, подвергшегося обстрелу со стороны ВСУ

В ролике видны повреждения SGV-FLOT.

ФСБ России показала видео повреждений на борту судна, подвергшегося обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. В социальных сетях распространилось видео, на котором зафиксировано гражданское судно. Речь идет об отечественном нефтегрузе под названием SGV-FLOT. По борту якобы был произведен ракетный удар. Инцидент произошел в акватории Азовского моря. На кадрах представлены разрушения по верхней части кормы.

Напомним, что пограничное управления ФСБ в Краснодарском крае заявило о том, что ракетному обстрелу подверглись два российских судна. Огонь велся представителями ВСУ со стороны Мариуполя. Нефтегруз SGV-FLOT получил повреждения, после чего на его борту произошло возгорания. Серьезно пострадал один из членов команды. Он тяжело ранен.

Петербургское судно попало под артобстрел в Азовском море.

Фото и видео: ФСБ России

