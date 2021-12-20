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ФСБ показала видео повреждений на борту судна, подвергшегося обстрелу со стороны ВСУ

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В ролике видны повреждения SGV-FLOT.

ФСБ России показала видео повреждений на борту судна, подвергшегося обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. В социальных сетях распространилось видео, на котором зафиксировано гражданское судно. Речь идет об отечественном нефтегрузе под названием SGV-FLOT. По борту якобы был произведен ракетный удар. Инцидент произошел в акватории Азовского моря. На кадрах представлены разрушения по верхней части кормы.

Напомним, что пограничное управления ФСБ в Краснодарском крае заявило о том, что ракетному обстрелу подверглись два российских судна. Огонь велся представителями ВСУ со стороны Мариуполя. Нефтегруз SGV-FLOT получил повреждения, после чего на его борту произошло возгорания. Серьезно пострадал один из членов команды. Он тяжело ранен.

Петербургское судно попало под артобстрел в Азовском море.

Фото и видео: ФСБ России
 

Теги: sgv-flot, азовское море, военная операция, всу, фсб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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