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ФРС США: конфликт на Украине оказывает повышательное давление на инфляцию

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Джером Пауэлл назвал несколько факторов, связанных с ростом цен.

Глава ФРС: резкий рост цен на нефть и коронавирусные локдауны в Китае создают условия для увеличения уровня инфляции в США. Соответствующее заявление на брифинге с журналистами сделал руководитель американской Федеральной резервной системы (местного Центробанка) Джером Пауэлл. Эксперт подчеркнул, что в стране не исключены перебои и усугубление в логистических цепочках поставок товаров.

Резкий рост цен, ставший результатом вторжения России на Украину, создает дополнительное инфляционное давление. А связанные с COVID локдауны в Китае, вероятно, еще больше усугубят.

Джером Пауэлл, глава ФРС США

Специалист добавил перед журналистами, что сам не ожидал повышения инфляции в 2021 году. Пауэлл не исключил в будущем аналогичных "сюрпризов". По мнению главы ФРС, в неопределенных условиях требуется проводить правильную кредитно-денежную политику. Он признает факт того, что экономическая обстановка развивается неожиданным образом. В США изучают возможность дальнейшего роста ключевой ставки на 50 базисных пунктов в текущем году.

ФРС США располагает инструментами для контроля инфляции.

Фото и видео: YouTube / Federal Reserve
 

Теги: джером пауэлл, инфляция, китай, пандемия, фрс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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