ФРГ считает, что решение о введении потолка цен на газ должны принимать получающие страны

Роберт Хабек предостерег ЕС от принятия негативных решений, которые скажутся на экономике всего региона.

Германия считает, что решение о введении потолка цен на российский природный газ должны принимать получающие энергетические ресурсы страны. Соответствующее заявление во время прибытия на неформальную встречу лидеров министерств по экономике и финансам в Праге сделал вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек.

Это должны решать те страны, которые еще покупают газ у России… просил учесть специфическую ситуацию в Германии. Роберт Хабек министр по энергетике ФРГ

Эксперт уточнил, что в начале марта 2022 года Германию было невозможно заставить ввести энергетическое эмбарго на газ из РФ, так как в противном случае национальная экономика страны не выстояла бы. Роберт Хабек заметил, что аналогичное высказывание он может сделать и на текущий момент. Германия предостерегает Евросоюз от решений, которые приведут регион к экономическому кризису.

Минэкономики ФРГ рассказало о ситуации после отказа от российского газа.

Фото и видео: European Commission