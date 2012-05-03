ФК "Зенит" планирует в январе предложить Ракицкому новый контракт

Украинский защитник играет за сине-бело-голубых с января 2019 года.

Петербургский футбольный клуб "Зенит" предложит после Нового года Ярославу Ракицкому контракт. Об этом сообщили в газете "Спорт-Экспресс" в воскресенье, 19 декабря.

Если руководство сине-бело-голубых не предоставит такой возможности игроку, то уже летом 2022 года он станет свободным агентом. Известно, что футболист выступает за "Зенит" с января 2019 года. В этом сезоне он забил два мяча в 22 матчах, сделал шесть значимых передач.

Пока защитник команды Ярослав Ракицкий еще не получил предложение по новому контракту. Его агент отметил, что для футболиста в приоритете петербургский клуб.

Ранее на Piter.tv сообщили, что игроки петербургского "Зенита" ушли в отпуск до 13 января.

Фото: Piter.tv