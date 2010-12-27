ФБР после 13 лет поисков нашли красные туфельки Дороти из фильма "Волшебник страны Оз"

В мире существует всего 4 пары таких туфель. Их дизайном занимался знаменитый голливудский художник по костюмам Гилберт Адриан.

Сотруники ФБР спустя 13 лет нашли украденные туфли Дороти из фильма "Волшебник страны Оз". Об этом сообщает The New York Times.

Напомним, что красную пару обуви украли в 2005 года на выставке, которая проходила в США. отрудники правоохранительных органов не смогли обнаружить никаких следов вора.

Отметим, что в мире существует всего 4 пары таких туфель. Их дизайном занимался знаменитый голливудский художник по костюмам Гилберт Адриан. За пропавшую обувь было назначено вознаграждение в размере 1 млн долларов.

В сюжете фильма туфли играют огромную роль. Ведь, только с помощью красных башмачков Дороти могла вернуться домой в Канзас.

Фото: скриншот из фильма "Волшебник страны Оз"