ФАС внесла в черный список поставщика, который сорвал строительство избы в Ленобласти

Компания почти на год просрочила завершение строительства "народной избы" в поселке Новоселье Ломоносовского района.

Стало известно, что ФАС внесла в реестр недобросовестных поставщиков предприятие "Леспром". Об этом в понедельник, 30 мая, сообщили в пресс-службе УФАС по Ленобласти.

Компания почти на год просрочила завершение строительства "народной избы" в поселке Новоселье Ломоносовского района. Администрация Аннинского городского поселения, заказчик, неоднократно обращалась к застройщику, однако ее игнорировали. В результате контракт расторгли.

Ранее мы писали, что в Красногвардейском районе сносят незаконный универсам. Еще год назад был расторгнут договор об аренде земельного участка. Причин для этого было несколько: продажа алкоголя и нарушения условий договора.

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