ФАС отклонила жалобу на конкурс по выбору мусорного оператора в Петербурге

Жалоба признана необоснованной, а решение принято по итогам трех совещаний.

Поданную на конкурс по выбору регионального мусорного оператора в Петербурге жалобу в управлении Федеральной антимонопольной службы признали необоснованной и отклонили, передает "Деловой Петербург".

Издание отметило, что решение приняли по итогам трех совещаний. Так, регионального оператора должны определить в ближайшее время. Конкурс был объявлен в середине июля, а заявки принимались до 4 августа. Стоимость контракта составила 131 млрд рублей, а само соглашение рассчитано на 10 лет. Уточняется, что главным претендентом является "Невский экологический оператор" – совместное предприятие Петербурга, Ленобласти, ВТБ и Интер РАО.

В ФАС уточнили, что принятым решением довольны, оно "позволяет проводить конкурс дальше и не затягивать проведение мусорной реформы".

Отметим, что жалобу подавала компания ЛОЭК, учредителем которой является Управляющая компания по обращению с отходами Ленинградской области.

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