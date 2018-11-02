ФАС объяснила рост цен на продукты необходимостью получать прибыль для производителей

Цыганов также рассказал, что ситуация, когда цены держатся на уровне, может указывать на картельный сговор.

Цены на продукты должны расти, иначе производители не смогут получать часть прибыли. Об этом заявил в интервью РИА Новости замглавы ФАС Андрей Цыганов. Также, по мнению ведомства, предприниматели не смогут вкладываться в развитие производства, если цены останутся прежними.

Покупатели должны понимать, что при низких ценах невозможно развитие производства. Корректировки цен, когда они сначала снижаются, а потом отскакивают вверх, — это нормальное явление для рыночной экономики. Андрей Цыганов, замглавы ФАС.

Цыганов также рассказал, что ситуация, когда цены держатся на уровне, может указывать на картельный сговор. Чиновник пояснил: подорожание птицы и яиц (яйца в 2018 году подорожали на 25,9%, мясо и птица - на 9,7%) вызвано быстрым развитием этого сектора.

Видео: Piter.TV