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ФАС объяснила рост цен на продукты необходимостью получать прибыль для производителей

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Цыганов также рассказал, что ситуация, когда цены держатся на уровне, может указывать на картельный сговор.

Цены на продукты должны расти, иначе производители не смогут получать часть прибыли. Об этом заявил в интервью РИА Новости замглавы ФАС Андрей Цыганов. Также, по мнению ведомства, предприниматели не смогут вкладываться в развитие производства, если цены останутся прежними.

Покупатели должны понимать, что при низких ценах невозможно развитие производства. Корректировки цен, когда они сначала снижаются, а потом отскакивают вверх, — это нормальное явление для рыночной экономики.

Андрей Цыганов, замглавы ФАС.

Цыганов также рассказал, что ситуация, когда цены держатся на уровне, может указывать на картельный сговор. Чиновник пояснил: подорожание птицы и яиц (яйца в 2018 году подорожали на 25,9%, мясо и птица - на 9,7%) вызвано быстрым развитием этого сектора.

Видео: Piter.TV

Теги: антимонопольщики, повышение цен, фас, цены на продукты
Категории: Лента новостей, Новости России, Новости СПб,

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