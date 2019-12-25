ФАС: изменение НДС не является основанием для повышения цен на продукты

С 1 января НДС увеличивается с 20 до 22 процентов.

Изменение налога на добавленную стоимость (НДС) не является основанием для повышения цен на социально значимые продукты питания. Соответствующее заявление сделали сотрудники прес-сслужбы Федеральной антимонопольной службы России (ФАС). Соответствующее письмо профильное ведомство направило в крупнейшие отраслевые объединения и отечественные торговые сети. Известно, что с 1 января 2026 года в законную силу вступит документ, которым ставка НДС изменяется с 20 до 222 процентов. Однако изменение не касается продуктов питания, реализуемых в стране по льготной ставке.

Ставка налога на добавленную стоимость для таких товаров по-прежнему составит 10%. пресс-служба ФАС России

В ФАС уточнили, что важно обратить внимание участников рынка на необходимость недопущения экономически необоснованного повышения цен на продовольственные и непродовольственные товары. В случае выявления нарушений российского законодательства надзорное ведомство будет принимать меры реагирования.

ФАС проанализирует причины высоких наценок на отдельные продукты.

Фото: Piter.tv