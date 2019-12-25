Ежедневно более 16 тысяч билетов на электрички пассажиры оформляют с помощью online сервисов

В 2021 году с помощью мобильных сервисов пассажиры оформили более 4 млн проездных документов.

Пассажиры Cеверо-Западной пригородной пассажирской компании все чаще используют мобильные сервисы для приобретения проездных документов. Об этом сообщила пресс-служба СЗППК.

В 2021 году с помощью мобильных сервисов пассажиры оформили более 4 млн проездных документов, что составило 174% к уровню 2020 года.

Максимальная суточная продажа – более 23 тысяч билетов было оформлено с помощью интернет-сервисов. В среднем пассажиры оформляют с помощью мобильного приложения более 16 тысяч билетов в сутки.

Популярность данного сервиса обусловлена не только простотой и удобством использования, но и наличием 5% скидки при проезде по территории Петербурга и Ленобласти.

Также более 47 тысяч пассажиров ежемесячно пользуются Wi-Fi в "Ласточках".

Фото: Piter.tv