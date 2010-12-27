Европейский суд в ускоренном порядке рассмотрит жалобы на задержание активистов перед выборами

ЕСПЧ рассмотрит дела задержанных активистов перед выборами: эксперты проверят их законность.

Европейский суд по правам человека в ускоренном режиме рассмотрит жалобу активистов России на незаконные задержания и аресты перед выборами президента. Инстанция заинтересовалась ситуацией после жалобы общественного деятеля Екатерины Корнеевой. Девушка направила заявление в ЕСПЧ из-за собственного задержания на антикоррупционном несогласованном митинге на Марсовом поле от 12 июня.

Адвокат Корнеевой рассказал, что в отношении оппозиционерки были составлены два протокола. Один - за неповиновение полиции, второй - за участие в несогласованной публичной акции. В обоих случаях ей вменяются одни и те же совершенные действия. Заявления сотрудников правоохранительных органов по делам абсолютно идентичны: они совпадают дословно. Напомним, что заседание в отношении Корнеевой проводил Василеостровский районный суд.

На “двойное наказание” за одно и тоже правонарушение указывают и другие задержанные. Такая обстановка дел недопустима согласно конвенции по правам человека. ЕСПЧ также изучит справедливость выбранных мер пресечения свободы. Разбирательства затронут не только Санкт-Петербург, но и другие регионы страны.