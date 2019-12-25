Еврокомиссия улучшила прогнозы по спаду экономики РФ в 2020 году и восстановлению в 2021

В ЕК назвали новые прогнозы по ВВП России, США и Китая.

Еврокомиссия улучшила прогнозы по спаду экономики РФ в 2020 и восстановлению в 2021 годах. Об этом сообщается в осеннем прогнозе ЕК. В весеннем документа говорилось об ожидаемом спаде ВВП России на уровне пяти процентов, а также более слабом восстановлении показателей на 1,6%. Специалисты считали, что российский сегмент услуг значительно пострадал из-за пандемии, но чрезмерная доля государственного сектора позволяет смягчать удар в области занятости населения и уровня доходов граждан.

Сейчас Еврокомиссия ожидает спада ВВП России до 4,2% и восстановления экономики в 2021 году до 2%. На данный момент Еврокомиссия считает, что в 2020 году ВВП США упадет до 4,6%, а восстановление экономики в стране упадет до 3,7% в 2021 году. ВВП Китая в 2020 году показывает падение до 2,1%, а ожидание роста на 2021 год составляет 7,3%.

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