Еврокомиссия пригрозила Польше ограничением прав и субсидий из-за спора о верховенстве закона

Действия со стороны Варшавы ставят под угрозу ценности Европы, заявила глава ЕК.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе пленарной сессии Европарламента пригрозила польским властям ограничением прав и субсидий из-за спора о верховенстве закона.

Таким образом ЕК осудила решение Конституционного суда Польши о неправомерности приоритета европейского права над национальным. По словам Ляйен, действия со стороны Варшавы ставят под угрозу ценности Европы.

Мы не можем и не позволим поставить под угрозу наши общие ценности, ЕК будет действовать. В первую очередь мы можем оспорить в судебном порядке вердикт КС Польши. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Она подчеркнула, решение Конституционного суда Польши может грозить этой стране серьезными последствиями. По словам Ляйен, для давления на Варшаву Европейская комиссия может задействовать "условные и другие механизмы финансирования".

Напомним, в начале октября КС Польши подтвердил несоответствие нормы о доминировании европейского права над положениями конституции страны. Данное решение вызвало волну критики со стороны Брюсселя, что стало причиной возникновения разговоров о возможности лишения Польши средств из европейских фондов.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский признался в бессмысленности вопросов о вступлении Украины в Евросоюз.

Видео: YouTube / European Commission