Евгений Пригожин рассказал о планах построить уникальный IT-центр в Петербурге

По словам бизнесмена, его юристы обращались в Госдуму с предложением ограничить выезд IT-специалистов из России, однако это не нашло отклика у парламентариев.

Бизнесмен Евгений Пригожин рассказал журналистам издания "Невские новости" о своих планах построить уникальный IT-центр в Санкт-Петербурге. По словам предпринимателя, там предусматривалось создать суперкомфортные условия для работников индустрии – "эдакий русский "Эпл Парк", отметил спикер.

Корреспонденты уточнили у Пригожина, имеет ли к бизнесмену отношение компания ООО "Телекомсети", которая и фигурировала в СМИ как застройщик будущего исследовательского центра для разработок в сфере IT. Беседа журналистов и предпринимателя была опубликована пресс-службой компании "Конкорд" на ее странице в социальной сети.

Абсолютно верно, в статьях все написано правильно. Еще до всех событий, в конце 2021 года, я собирался построить центр развития IT-технологий, — подтвердил Пригожин

По словам бизнесмена, его юристы обращались в Госдуму с предложением ограничить выезд IT-специалистов из России, однако это не нашло отклика у парламентариев. Евгений Пригожин добавил, что помимо комфортного IT-центра в Петербурге, он планировал построить отечественный аналог Кремниевой долины в "Горской". Впрочем, Смольный проигнорировал просьбу предпринимателя о выделении земельного участка под эти цели. Бизнесмен прокомментировал это решение однозначно.

Объясняю: я не даю взяток. По-русски это называется — с меня взятки гладки, — подчеркнул Евгений Пригожин

Собеседник журналистов добавил, что будет делать все, "чтобы русские айтишники оставались в России", несмотря на сопротивление председателя комитета по инвестициям Санкт-Петербурга Романа Голованова и губернатора Северной столицы Александра Беглова. ООО "Телекомсети" обратилась в Смольный с просьбой о выделении земельного участка в апреле 2021 года, но в ноябре, не получив ответа от властей, обратилась в суд.

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