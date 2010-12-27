Эксперт объяснил причину блокировки поставок оружия РФ в ЦАР

Россия расширяет разностороннее сотрудничество с африканскими странами, в том числе и с ЦАР. Запад пытается помешать этому и "ПолитЭкперт" выяснил почему.

В середине октября в российском МИД заявили, что будут помогать ЦАР разбираться с многочисленными вооруженными группировками, чтобы сохранить легитимность в стране. Причем Россия стала помогать Республике после обращения президента ЦАР Фостена-Аршанжа Туадеры. В Республику были направлены 75 инструкторов для подготовки местных военных, несколько тысяч единиц стрелкового оружия и боеприпасы. Об этом сообщает издание "ПолитЭксперт".

Все это делалось с разрешения ООН, в соответствии со всеми международными нормами, но почему-то именно сейчас гуманитарный институт тормозит рассмотрение вопроса о дальнейших поставках, не давая никаких четких объяснений на этот счет.

Директор Центра европейской информации, доцент МГИМО МИД РФ, руководитель информационного офиса Совета Европы в РФ Николай Топорнин в интервью изданию "ПолитЭксперт" объяснил, что ООН не может принимать окончательного решения без ведома стран руководителей. И в ситуации с ЦАР очевидно, кому не выгодно такое сотрудничество.

Совсем недавно представитель Франции высказался весьма критично, о действиях, осуществляемых Россией в ЦАР. Он высказался в том смысле, что они якобы ведут к росту напряженности в Республике. Немаловажно то, что ЦАР всегда находилась под влиянием Франция, поскольку это бывшая колония. Николай Топорнин, эксперт

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что западные страны не могут смириться с тем, что Россия становится сильнее и успешнее их в таких вопросах.

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