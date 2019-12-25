Эстонец отправится в тюрьму на 10 с половиной лет за контрабанду наркотиков в Кингисеппе 

Осужденный привез кокаин из-за границы.

Во вторник, 24 марта, суд Кингисеппа признал виновным гражданина Эстонии в хранении и сбыте наркотиков. Его приговорили к 10 годам и шести месяцем заключения в колонии. Об этом стало известно Piter.TV.

Согласно материалам дела, нарушитель перевез через границу 975,69 грамм вещества, после чего скрылся от полиции и долгое время находился в федеральном розыске. Его обнаружили сотрудники правоохранительных органов Всеволожского района на территории садоводства "Клубничное".

Во время разбирательств эстонец дал признательные показания. Выяснилось, что перед прохождением таможни знакомый передал ему сумку с дорогостоящим ноутбуком, к которому и были прикреплены пакеты с наркотиком.

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