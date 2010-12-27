Есть более серьезные претензии: эксперт о возмущениях США по поводу поставок украинских боевых двигателей в КНР

Согласно договору, Киев должен поставить Китаю 250 агрегатов на сумму 380 млн долларов.

Американские эксперты попросили правительство США оказать давление на Украину, чтобы та прекратила поставлять Китаю двигатели боевых самолетов. Представители Штатов назвали союзничество двух стран "ударом в спину" и решили заблокировать поставки. Независимый журналист и политолог Александр Асафов поделился с "ПолитЭкспертом" своим мнением на этот счет.

Эксперт считает, что у США есть более серьезные претензии к Украине. Они их не предъявляют, так как используют страну в качестве инструмента давления на Россию.

Напомню, что Украина доказательно была уличена в поставках ракетных технологий КНДР, это вызвало серьезное возмущение. И двигатели северокорейских баллистических ракет, с которыми так активно борются США, имеют отчасти украинское происхождение. Александр Асафов

По словам политолога, Украине не важно, кому продавать "разворованное советское наследие". Главное заработать на этом денег, не взирая даже на союзничество с США.

Ранее эксперт высказался о задержании российского судна "Механик Погодин".

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