Эрдоган заявил о согласии России с турецким вторжением в Кобани

Глава Турции заявил, что Россия положительно относится к освобождению города Кобани в Сирии. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на слова главы государства. Лидер дал пресс-конференцию в Стамбуле.
Ходят разные слухи, но нам кажется, что проблем с Кобани не будет
заметил политик
Ранее турецкие войска провели операцию по захвату региона и освобождению его от террористов. ВС Турции обеспечат для бойцов Сирийской свободной армии безопасный проход в город Манбидж. Пока что он продолжает контролироваться "Силами демократической Сирии". Военные надеются в ближайшее время освободить и этот пункт от захвата террористов.
У нас было соглашение с США по Манбиджу о выводе террористов из этого населенного пункта в течение 90 дней. Манбидж должен быть освобожден от боевиков. В него войдут его истинные хозяева - наши арабские братья
комментирует политик
Тайип Эрдоган добавил, что доволен отходом американских бойцов к южной границе Сирии и вглубь страны.
Ранее Piter.tv писал о том, что Эрдоган заявил о праве Турции проводить операцию в Сирии.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/Anadolu Agency, BBC News, VOA News, TIME, Sky News Australia
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