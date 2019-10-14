Эрдоган заявил о согласии России с турецким вторжением в Кобани

По мнению политика, Кремль доволен освобождением сирийского города от террористов.

Глава Турции заявил, что Россия положительно относится к освобождению города Кобани в Сирии. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на слова главы государства. Лидер дал пресс-конференцию в Стамбуле.

Ходят разные слухи, но нам кажется, что проблем с Кобани не будет заметил политик

Ранее турецкие войска провели операцию по захвату региона и освобождению его от террористов. ВС Турции обеспечат для бойцов Сирийской свободной армии безопасный проход в город Манбидж. Пока что он продолжает контролироваться "Силами демократической Сирии". Военные надеются в ближайшее время освободить и этот пункт от захвата террористов.

У нас было соглашение с США по Манбиджу о выводе террористов из этого населенного пункта в течение 90 дней. Манбидж должен быть освобожден от боевиков. В него войдут его истинные хозяева - наши арабские братья комментирует политик

Тайип Эрдоган добавил, что доволен отходом американских бойцов к южной границе Сирии и вглубь страны.

Ранее Piter.tv писал о том, что Эрдоган заявил о праве Турции проводить операцию в Сирии.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/Anadolu Agency, BBC News, VOA News, TIME, Sky News Australia