Эрдоган рассказал о планах Турции наладить добычу газа в Черном море к 2023 году

К этому времени хотят начать первую фазу разработки черноморского газового месторождения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о планах страны наладить добычу газа в Черном море к 2023 году. Об этом он сообщил на церемонии сжигания первого газа, добытого на черноморском шельфе из тестовой скважины. Его слова приводит ТАСС.

Эрдоган отметил, что процесс рассчитывают наладить к 2023 году. К этому времени хотят начать первую фазу разработки черноморского газового месторождения.

Наши технические возможности в сфере бурения позволили нам прекратить внешнюю зависимость от выполнения подобных работ. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Ранее Эрдоган заявил, что ситуация с коронавирусом в Турции не ухудшилась из-за новых штаммов.

Видео: NTV