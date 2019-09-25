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Эрдоган рассказал о планах Турции наладить добычу газа в Черном море к 2023 году

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К этому времени хотят начать первую фазу разработки черноморского газового месторождения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о планах страны наладить добычу газа в Черном море к 2023 году. Об этом он сообщил на церемонии сжигания первого газа, добытого на черноморском шельфе из тестовой скважины. Его слова приводит ТАСС.

Эрдоган отметил, что процесс рассчитывают наладить к 2023 году. К этому времени хотят начать первую фазу разработки черноморского газового месторождения.

Наши технические возможности в сфере бурения позволили нам прекратить внешнюю зависимость от выполнения подобных работ.

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Ранее Эрдоган заявил, что ситуация с коронавирусом в Турции не ухудшилась из-за новых штаммов.

Видео: NTV

Теги: добыча газа, президент турции, реджеп тайип эрдоган, черное море
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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