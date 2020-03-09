Эр-Рияд опроверг сообщения о планах вести ценовую войну с Москвой на рынке нефти

Ранее РФ и ОПЕК не договорились по вопросу сокращения добычи нефти.

Саудовская Аравия не объявляла РФ ценовую войну на рынке нефти. Так представитель королевства прокомментировал новость The Wall Street Journal о том, что Эр-Рияд инсценировал падение цен на нефть с целью ослабить позиции Москвы на мировом рынке этого энергоносителя.

ТАСС со ссылкой на источник в ОПЕК опровергло эту информацию. В СМИ отметили, что Саудовская Аравия считает РФ очень важным партнером для Эр-Рияда и важнейшим игроком на энергетическом рынке.

Ранее мы сообщали о том, что Эр-Рияд готов увеличить добычу нефти в апреле с 9,7 до 10-12 миллионов баррелей в сутки из-за срыва сделки между Россией и странами ОПЕК. Накануне в Вене состоялись переговоры министров стран-членов ОПЕК+. В организации обсуждали возможное сокращение добычи нефти из-за эпидемии коронавируса. Однако переговоры не увенчались успехом, Россия не смогла договориться с другими странами.