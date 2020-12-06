Воспитатель из Соснового Бора представит регион на "Воспитателе года России – 2020"

Победитель будет объявлен 14 февраля.

Воспитатель из Соснового Бора Эльвира Калиниченко участвует в финале конкурса "Воспитатель года России – 2020. Ей предстоит пройти испытания проходящего в Перми очного тура "Моя педагогическая находка" и "Педагогическое мероприятие с детьми". Уже 12 февраля жюри выберет из 80 претендентов тех, кто пройдет в следующий этап, лауреаты должны будут провести "Ток-шоу" "Мастер-классы". Победитель будет объявлен 14 февраля. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленобласти.

Для заочного дистанционного этапа Эльвира Калиниченко представила сайт о себе, а также видеоролик-визитную карточку. Она работает в детском саду уже 25 лет.

Самое важное – умение уловить интерес. Только тогда, когда ребенку интересно, он способен творить, запоминать и исследовать. Эльвира Калиниченко, воспитатель

Всероссийский профессиональный конкурс "Воспитатель года России" проводится с 2010 года. В 2014 году главный приз конкурса получила воспитатель из Всеволожского района Ленобласти Юлия Загорская.

В конце прошлого года Дмитрий Никулин вручил награды выборгским педагогам.

Фото: Piter.tv