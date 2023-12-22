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Элитный Stand-up
Сегодня, 18:45
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Элитный Stand-up

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На площадке "Квартира 8" пройдет шоу для зрителей старше 18 лет. Гостей ждут 24 января. Начало в 18:45 и 21:00.

На стендап-шоу вас ожидает выступление комиков, которые имеют опыт работы на ТНТ и НТВ, ЖКХ и в других организациях и сферах. 

У них есть различные достижения, включая грамоты за участие в турнирах по рыбалке. Гостей предупреждают, что после выступления комиков у зрителей может болеть рот от смеха.

Площадка отличается стильным интерьером, напоминающим гостиную принца, в сочетании с уютной атмосферой, что позволяет почувствовать себя королем или королевой.

Сбор гостей за полчаса до начала мероприятия.

Фото: Pxhere

Теги: stand-up, комики, шоу, юмор
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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