Элитный Stand-up

На стендап-шоу вас ожидает выступление комиков, которые имеют опыт работы на ТНТ и НТВ, ЖКХ и в других организациях и сферах.
У них есть различные достижения, включая грамоты за участие в турнирах по рыбалке. Гостей предупреждают, что после выступления комиков у зрителей может болеть рот от смеха.
Площадка отличается стильным интерьером, напоминающим гостиную принца, в сочетании с уютной атмосферой, что позволяет почувствовать себя королем или королевой.
Сбор гостей за полчаса до начала мероприятия.
Фото: Pxhere
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