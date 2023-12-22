Элитный Stand-up

На площадке "Квартира 8" пройдет шоу для зрителей старше 18 лет. Гостей ждут 23 января. Начало в 20:30.

На стендап-шоу вас ожидает выступление комиков, которые имеют опыт работы на ТНТ и НТВ, ЖКХ и в других организациях и сферах.

У них есть различные достижения, включая грамоты за участие в турнирах по рыбалке. Гостей предупреждают, что после выступления комиков у зрителей может болеть рот от смеха.

Площадка отличается стильным интерьером, напоминающим гостиную принца, в сочетании с уютной атмосферой, что позволяет почувствовать себя королем или королевой.

Сбор гостей за полчаса до начала мероприятия.

Фото: Pxhere