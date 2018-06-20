Елена Малышева прокомментировала претензию остеопатов России к ее словам

Телеведущая сослалась на то, что таким образом хотела предостеречь телезрителей от мошенников.

Заслуженный остеопат Минздрава РФ, глава остеопатической ассоциации Дмитрий Мохов потребовал опровергнуть слова Елены Малышевой. Претензия с требованием телеведущую извиниться направлена на "Первый канал".

Ранее телеведущая в эфире телеканала заявила о том, что "такой специальности нет". Такое заявление в выпуске "Жить здорово" возмутило огромное число российских остеопатов. Остеопатическая ассоциация направила свою претензию на "Первый канал". Также была выражена просьба, чтобы руководители канала дали оценку этому выпуску. В случае, если требование врачей не будет выполнено в течение 10 дней, ассоциация будет вынуждена обратиться в суд.

Малышева ответила, что хотела защитить зрителей от мошенников и шарлатанов. По ее мнению, в России очень мало профессиональных остеопатов. Она призвала "энтузиастов остеопатии" к диалогу, но извинений, который потребовал Мохов, так и не принесла.

Видео: Piter.tv ; "Жить Здорово!"