Электросамокаты запретят в Петербурге на время ПМЮФ и "Алых парусов"

Это коснется территорий Адмиралтейского, Василеостровского, Петроградского и Центрального районов.

Движение средств индивидуальной мобильности будет ограничено в некоторых районах Петербурга во время проведения мероприятий "Алые паруса" и Петербургского международного юридического форума (ПМЭФ), пишет spb.aif.ru.

Во время XII Петербургского международного юридического форума (ПМЭФ), который пройдет с полуночи 26 июня до 16:00 28 июня, в Адмиралтейском, Василеостровском, Московском, Петроградском, Пушкинском и Центральном районах города будет запрещено использование средств индивидуальной мобильности, включая велосипеды с электродвигателем.

Такие же ограничения будут действовать во время празднования "Алых парусов" — с 16:00 28 июня до 12:00 29 июня. Это коснется территорий Адмиралтейского, Василеостровского, Петроградского и Центрального районов.

Ранее ограничивается движение транспорта на перекрестке Академика Константинова и проспекта Науки.

Фото: Piter.TV