Электросамокаты запретят в Петербурге на время ПМЮФ и "Алых парусов"

Движение средств индивидуальной мобильности будет ограничено в некоторых районах Петербурга во время проведения мероприятий "Алые паруса" и Петербургского международного юридического форума (ПМЭФ), пишет spb.aif.ru.
Во время XII Петербургского международного юридического форума (ПМЭФ), который пройдет с полуночи 26 июня до 16:00 28 июня, в Адмиралтейском, Василеостровском, Московском, Петроградском, Пушкинском и Центральном районах города будет запрещено использование средств индивидуальной мобильности, включая велосипеды с электродвигателем.
Такие же ограничения будут действовать во время празднования "Алых парусов" — с 16:00 28 июня до 12:00 29 июня. Это коснется территорий Адмиралтейского, Василеостровского, Петроградского и Центрального районов.
Ранее ограничивается движение транспорта на перекрестке Академика Константинова и проспекта Науки.
Фото: Piter.TV
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