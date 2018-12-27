Экспрерт: Австрия и Германия смогут выиграть у США суд по поводу "Северного-Потока 2"

Специалист указал на несколько юридических аспектов.

Попытки США помешать строительству "Северного потока-2" не увенчаются успехом. Такое мнение ФБА "Экономика сегодня" выразил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

По мнению эксперта, политизировать проект с целью его срыва у США не получится. Так как Австрия заинтересована в более дешевом российском газе. Тем не менее, он отметил, что просто так Америка с этим не смирится и постарается искусственно ограничивать поставки необходимого многим странам сырья. Это может привести к колоссальным убыткам для Германии и Австрии.



Юшков считает, что справится с давлением США поможет юридическая база, согласно которой применение норм третьего энергопакета Евросоюза не может распространяться на морские газопроводы, так как законы ЕС не распространяются на не участников союза . Отметим, что "Северный поток-2" берет начало в российской акватории. Помимо этого Германия и Австрия смогут опираться на решение арбитража ВТО, по которому ограничения по попытки сократить объемы поставок по "Северному потоку-1" создало прецедент.



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