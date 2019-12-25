Экспорт агропромышленной продукции из России вырос на 18%

Экспорт мясной и молочной продукции вырос на 25%.

По данным на 15 августа экспорт агропромышленной продукции из России вырос в годовом выражении на 18%, до 18,645 млрд долларов. Об этом сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе России.

Так, на 16% за отчетный период увеличился экспорт зерновых и составил 5,351 млрд долларов. Экспорт масложировой продукции вырос на 40% (4,218 млрд долларов), а экспорт мясной и молочной продукции вырос на 25%, до 854 млн долларов. Вырос также экспорт морепродуктов.

На ЕС и Китай пришлось 11,7% поставок, на Турцию – 12%, на Южную Корею – 7,6%, на Казахстан – 6,3%.

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