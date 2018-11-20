Эксперты рассказали, какие протеиновые смеси самые качественные

Протеиновые смеси и протеиновые батончики давно уже перестали быть исключительно продуктом для спортсменов.

Белки (протеины) нужны для построения всех тканей и клеток, получают их люди из употребляемых продуктов. Однако, этого бывает недостаточно. Тогда приходится покупать протеиновые смеси и батончиками. Они нужны тем, кто хочет набрать массу; похудеть; сбалансированно питаться. Протеин употребляется перед тренировкой или вместо приема пищи.

Чтобы не навредить организму некачественный продуктом или фальсификатом, предлагаем ознакомиться с исследованием Росконтроля. Специалисты отправили в лабораторию 8 образцов протеиновой смеси брендов Myprotein Impact Whey (Великобритания), Ostrovit и KFD Premium WPC 80 (Польша), Maxler Golden Whey (США), DO4A, Geneticlab Nutrition Whey Pro и R-LINE Nutrition Power Whey, RPS Nutrition Whey Protein, (Россия) и 4 вида протеиновых батончиков Iron Man, Power Pro, Bombbar, Best bar — все российского производства.

В общей сложности протестировано было 12 образцов и только две смеси DO4A и KFD Premium WPC 80 оказались качественными. Данные продукты соответствуют всем заявленным в маркировке свойствам. В Черном списке (не рекомендованы к покупке) оказались протеиновая смесь RPS Nutrition Whey Protein и батончики Power Pro, Bombbar, Best bar. Эти образцы признаны фальсификатами. Остальные образцы получили лишь небольшие замечания.

Фото: Росконтроль