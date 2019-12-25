Эксперты проследили за динамикой цен на 3-летние автомобили Lada с начала 2024 года

Если бюджет ограничен, можно рассмотреть автомобили Lada на вторичном рынке.

АвтоВАЗ продолжает восстанавливать функции безопасности и комфорта в моделях Lada, утраченные после введения санкций. С сентября 2024 года все модели Lada Vesta начали оснащаться электронной системой стабилизации (ESP).

Цена на обновленную Lada Vesta с ESP в комплектации Comfort начинается от 1 525 000 рублей. Новая версия получила подсветку бардачка и возможность отключения подушки безопасности переднего пассажира.

Если бюджет ограничен, можно рассмотреть автомобили Lada на вторичном рынке. Журнал 110km.ru провел анализ собственной базы объявлений и выявил изменение средних цен на пять популярных моделей Lada: Vesta, Granta, Largus, Niva Legend и Niva Travel с января 2024 года.

Цены на новые седаны Lada Vesta NG сейчас начинаются с 1,24 миллиона рублей за комплектацию Comfort, согласно официальному прайс-листу. На практике приобрести такую модель невозможно, так как у дилеров в наличии имеются только автомобили не ниже уровня Comfort"24 по цене 1,51 миллиона рублей. Обновленный вариант с системой ESP будет стоить не меньше 1,53 миллиона рублей.

Базовая версия новой Lada Granta Standart стоит 699 900 рублей, однако, как и в случае с Vesta, подобные автомобили практически отсутствуют у дилеров. На онлайн-платформе официального сайта Lada самый дешевый вариант – седан в комплектации Classic"24 за 931 тысячу рублей. Фургон Lada Largus представлен лишь в одной версии за 1,67 миллиона рублей, а 5-местный универсал доступен в двух комплектациях: за 1,66 и 1,71 миллиона рублей.

Классическая Lada Niva Legend сейчас стоит 981 тысячу рублей у дилеров. В январе средняя цена трехлетнего внедорожника составляла 968 тысяч рублей, а в сентябре – 965 тысяч рублей. Более современная Niva Travel в базовой комплектации Classic"24 обойдется не менее 1,3 миллиона рублей. Дилеры предлагают широкий выбор моделей. Подержанный внедорожник 2021 года с базовыми системами безопасности стоит около 1,17 миллиона рублей.

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Фото: Lada