Эксперты прокомментировали отрицательные итоги выполнения нацпроекта по безопасным дорогам за 2018 год

Специалисты надеются, что в 2020 году результаты все же будут положительными.

В 2019 году представители власти стали эффективные выявлять слабые места в реализации национальных проектов. Такое мнение высказали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

В 2018 году ни один субъект не выполнил план реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Более того, некоторые региональные власти предоставили неверную информацию, приукрасив результаты.

Специалисты обратили внимание на то, что местные чиновники пользуются проблемами координации данных между центром и регионами, а также техническими деталями различных регламентов. Речь идет, например, о параметрах оценки состояния дорог, которые остаются достаточно размытыми.

Эксперты выразили надежду, что в новом 2020 году более скрупулезный подход власти к слабым местам нацпроектов скажется и на результатах дорожного.

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