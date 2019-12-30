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Эксперты прокомментировали отрицательные итоги выполнения нацпроекта по безопасным дорогам за 2018 год
Сегодня, 21:50
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nadezhda_sib

Эксперты прокомментировали отрицательные итоги выполнения нацпроекта по безопасным дорогам за 2018 год

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Специалисты надеются, что в 2020 году результаты все же будут положительными.

В 2019 году представители власти стали эффективные выявлять слабые места в реализации национальных проектов. Такое мнение высказали эксперты Telegram-канала "Мейстер". 

В 2018 году ни один субъект не выполнил план реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Более того, некоторые региональные власти предоставили неверную информацию, приукрасив результаты. 

Специалисты обратили внимание на то, что местные чиновники пользуются проблемами координации данных между центром и регионами, а также техническими деталями различных регламентов. Речь идет, например, о параметрах оценки состояния дорог, которые остаются достаточно размытыми. 

Эксперты выразили надежду, что в новом 2020 году более скрупулезный подход власти к слабым местам нацпроектов скажется и на результатах дорожного. 

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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