Эксперты перечислили автовладельцам причины опасаться опавших листьев

Золотая осень восхищает своей красотой, но несет в себе ряд угроз для водителей.

Золотая осень восхищает своей красотой, но несет в себе ряд угроз для водителей: специалисты журнала 110km.ru рассказали о том, какие неприятности в этот сезон могут принести автовладельцам опавшие листья.

Влажные опавшие листья создают скользкую поверхность на дороге, что значительно ухудшает сцепление шин с дорогой и увеличивает тормозной путь. Кроме того, упавшая листва содержит дубильную кислоту, которая способна разрушать лакокрасочное покрытие автомобиля, оставляя желтые пятна и ускоряя процесс коррозии.

Еще одной проблемой является накопление опавших листьев в отсеке между капотом и лобовым стеклом, который служит для отвода воды и вентиляции. Засоряясь, этот отсек перестает выполнять свои функции, что приводит к образованию конденсата внутри салона, запотеванию стекол и появлению неприятного запаха сырости и плесени.

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Фото: Pxhere