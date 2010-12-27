Эксперты "МедиаТЭК 2019" озвучили топ энергосберегающих районов Ленинградской области

Рейтинг районов отражает сущность реализации политики в области энергосбережения и энергоэффективности. Иными словами, как налажен механизм исполнения законодательства в этой сфере.

Эксперты премии "МедиаТЭК" 2019" озвучили топ энергосберегающих районов Ленинградской области. Четыре областных района получили призовые места в номинациях. Об этом сообщил директор ГКУ ЛО "Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленобласти" Павел Дудкевич.

Рейтинг районов отражает сущность реализации политики в области энергосбережения и энергоэффективности. Иными словами, как налажен механизм исполнения законодательства в этой сфере.

Топ составляется на основе порядка 15 показателей. Среди них: прибор учета энергетических ресурсов многоквартирных домов, количество энергосервисных контрактов на территории Ленинградской области, число привлеченных внебюджетных источников финансирования на реализацию тех или иных мероприятий и прочие. Все эти показатели комплексно отражают работу по реализации политики в области энергосбережения и энергоэффективности.

Далее Павел Дудкевич поделился о проделанной работе и положительной динамике регионов:

Начиная с 2017 года мы и до этого занимали на федеральном уровне призовые места. В том году их было всего три, в этом году четыре. Надеюсь, что в последующих годах мы будем просто увеличивать. Это действительно отражает ситуацию, когда мы несем массу за счет взаимодействия со СМИ, за счет взаимодействия с различными медийными компаниями". Мы налаживаем диалог и отражаем сущность нашей работы для простых жителей и обывателей нашего региона.

Затем спикер рассказал, как основывается рейтинг энергосбережения субъектов Российской Федерации. Он указал на то, что топ составляется каждый год по результатам прошлого года. А в III и IV квартале текущего года он анонсируется. По мнению спикера, Ленинградская область очень активно прогрессирует.

В 2016 году мы занимали лишь 18 строчку среди 85 субъектов. А два года подряд мы занимаем 5 место. По результатам текущего года рейтинг ещё не опубликован. Возможно, он будет опубликован к концу года. Надеемся, что мы войдем в топ-10, как минимум.

В завершение беседы Павел Дудкевич поделился о личных рейтингах внутри Ленинградской области:

Непосредственно муниципальные образования мы всегда ранжируем. Раньше максимальное количество баллов составляло 120 в рейтинге. Ранее у нас планка была где-то на уровне 39, то теперь она выросла до 60. Традиционно первые места достаются Тихвинскому району, Кировский район, Приозерский район. По результатам 2018 года последнее место занимает Макситагорский район.

Фото: Piter.TV