Эксперты Центра занятости Ленобласти разъяснили, кто может рассчитывать на на поддержку в период коронавируса

Выборжанам и жителям других районов Ленинградской области, потерявшим работу из-за ситуации с пандемией коронавируса, положена компенсация. Piter.TV рассказывает, кто может рассчитывать на денежные выплаты и как получить пособие по безработице.

В четверг, 2 апреля, Владимир Путин объявил о том, что режим самоизоляции в стране продлится до 30 апреля. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вслед за этим сообщил, что регион примет дополнительные меры помощи людям, потерявшим работу в этот период. В СМИ фигурировала противоречивая информация о выплатах безработным. Канал Piter.TV связался со специалистами и узнал, кого коснутся новые выплаты, и какие тонкости нужно знать всем потенциальным получателям компенсаций.

Согласно заявлению Центра занятости Ленинградской области, региональная доплата положена гражданам, уволенным после 30 марта 2020 года. Граждане смогут получать от 5000 до 7000 тысяч рублей ежемесячно в зависимости от установленного порядка выплат.

Региональная доплата устанавливается на период режима повышенной готовности, или режима чрезвычайной ситуации гражданам, уволенным после 30 марта 2020 года, признанным в установленном порядке безработными, ежемесячно в следующих размерах: 7000 рублей – выплата для граждан, получающих пособие по безработице до 10000 рублей; 5000 рублей – для граждан, получающих пособие по безработице в размере от 10000 рублей до максимального (12130 руб.).

Алла Астратова, председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области.

В интервью Piter.TV представители центра занятости объяснили, что региональная доплата не учитывается при исчислении размера материального обеспечения (дохода, совокупного дохода) гражданина (семьи) при определении права на получение иных мер социальной поддержки, в том числе адресной социальной помощи, государственной социальной помощи, государственных пособий, компенсаций, доплат к пенсиям, иных социальных выплат, социальных услуг, субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

В соответствии с ФЗ "О занятости населения в Российской Федерации", считаться безработными могут только те, кого не удалось трудоустроить в течение 10 дней. На 11 день они могут считаться безработными и получить пособие.

Алла Астратова, председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области.

Прием граждан по данному направлению ведется с понедельника, 06 апреля. Отметим, что служба занятости Ленинградской области работает в дистанционном режиме. Граждане могут зарегистрироваться в электронной форме.