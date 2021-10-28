Эксперт: в Петербурге не зафиксировано большое количество аннуляций туров в локдаун

Также в городе не наблюдается глобального спада продаж.

На днях в СМИ появилась информация, что туристам не хотят возвращать деньги за отмененные из-за локдауна поездки в Петербург. Общественный омбудсмен Петербурга по туризму Ирина Семенова рассказала телеканалу "Санкт-Петербург", что в городе не наблюдаются глобальных спада продаж и количества аннуляций в локдаун.

По ее словам, большинство туроператоров в таком случае предлагают горожанам перенести даты поездки или же возвращают деньги. Если компания не возвращает деньги, то специалист рекомендует следовать норме стандартного расторжения договора.

Если же туристы приобрели авиабилеты, то стоит обратить внимание на тарифы – возвратный билет или нет. Компания имеет право не вернуть деньги, если билет невозвратный, рассказала коммерческий директор Национального туроператора "Алеан" Оксана Булах.

Ранее стало известно, что в начале ноября российские туристы массово устремились на курорты Кипра, спрос может вырасти на 20-25%.

Фото: pexels.com