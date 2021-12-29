Эксперт: у российской сборной по биатлону есть все шансы завоевать медали на Олимпиаде в Пекине

Он обратил внимание на спортсмена Максима Цветкова, представляющего на Олимпиаде Петербурга.

Двукратный олимпийский чемпион, президент Федерации биатлона Петербурга Дмитрий Васильев рассказал, что у российской сборной по биатлону есть все шансы занять высокие места на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает 28 января телеканал "Санкт-Петербург".

Как рассказал Васильев, у мужской команды очень высокие шансы, они могу получить медали как в командных эстафетных гонках, так и в личных зачетах. Он обратил внимание на спортсмена Максима Цветкова, представляющего на Олимпиаде Петербурга, который, несмотря на проблемы со здоровьем, спортсмен два года усердно готовился к чемпионату.

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