Эксперт считает, что Евросоюз не примет газовые санкции против России из-за их бессмысленности

Европейские страны уже давно в пустую борется с российским газом.

Новые "газовые" санкции против России, которые предлагают американские и европейские политики, не будут приняты из-за невыгодности для стран Евросоюза. Такую точку зрения ФБА "Экономика сегодня" озвучил руководитель социальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов.

По словам эксперта, европейские страны уже давно бессмысленно борется с российским газом и в пример приводит программу Евросоюза "20, 20, 20". Проект подразумевал увеличение доли угольной генерации, при уменьшении доли парниковых выбросов, что само по себе было абсурдно. Газ был и остается самым чистым ископаемым топливом, поэтому даже несмотря на демонизацию российского "топлива" Евросоюзу невыгодны любые ограничения по его поставкам, отметил Петров.



Напомним, что разговоры о новых ограничениях пошли после отказа России включать Украину в проект "Северный-Поток 2". Подобные действия не принесут результата по двум причинам, пишет ФБА. Во-первых, это нарушение правил свободной торговли, а во-вторых "Северный-Поток 2" никак не скажется на работе другого транзита, после будет выгоден для Запада с точки зрения затрат.

Ранее на Piter.TV: Через суд петербуржцы отсудили у работодателей 143 миллиона

Фото:pixabay