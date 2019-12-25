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Эксперт прокомментировал предложение о введении "паспорта здоровья" после вакцинации от коронавируса
Сегодня, 17:41
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nadezhda_sib

Эксперт прокомментировал предложение о введении "паспорта здоровья" после вакцинации от коронавируса

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На данный момент судьба инициативы остается неясной.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил о том, что все привившиеся от коронавируса россияне с января смогут автоматически получить паспорт вакцинированного на портале госуслуг. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что разговоры о введении "паспорта здоровья" идут не только в России, но и по всему миру. 

Наличие отметки об иммунитете в паспорте могли бы давать его носителю некоторые послабления во время пандемии. 

Однако учитывая нестабильность иммунитета от COVID-19, эта идея кажется не очень удачной, и даже дискриминационной (ведь те, у кого иммунитет не сформировался, будут поражены в правах), о чем упоминали и в ВОЗ, и в Совете Федерации.

обратили внимание эксперты. 

В связи с этим дальнейшая судьба паспорта под вопросом. 

Фото: Piter.TV

Теги: иммунитет, паспорт здоровья
Категории: Лента новостей, Новости России,

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Зиновеев Руслан
Сегодня 18:22

 
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