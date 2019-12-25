Эксперт прокомментировал предложение о введении "паспорта здоровья" после вакцинации от коронавируса

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил о том, что все привившиеся от коронавируса россияне с января смогут автоматически получить паспорт вакцинированного на портале госуслуг. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что разговоры о введении "паспорта здоровья" идут не только в России, но и по всему миру.
Наличие отметки об иммунитете в паспорте могли бы давать его носителю некоторые послабления во время пандемии.
Однако учитывая нестабильность иммунитета от COVID-19, эта идея кажется не очень удачной, и даже дискриминационной (ведь те, у кого иммунитет не сформировался, будут поражены в правах), о чем упоминали и в ВОЗ, и в Совете Федерации.
обратили внимание эксперты.
В связи с этим дальнейшая судьба паспорта под вопросом.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все
Развратные дeвyшки ищyт eбли на oднy нoчь! Вce бecплaтнo и aнoнимнo, вce oни жaждyт cпepмы и любят ceкc ----- http://bit.do/exas