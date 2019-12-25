Эксперт прокомментировал предложение о введении "паспорта здоровья" после вакцинации от коронавируса

На данный момент судьба инициативы остается неясной.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил о том, что все привившиеся от коронавируса россияне с января смогут автоматически получить паспорт вакцинированного на портале госуслуг. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что разговоры о введении "паспорта здоровья" идут не только в России, но и по всему миру.

Наличие отметки об иммунитете в паспорте могли бы давать его носителю некоторые послабления во время пандемии.

Однако учитывая нестабильность иммунитета от COVID-19, эта идея кажется не очень удачной, и даже дискриминационной (ведь те, у кого иммунитет не сформировался, будут поражены в правах), о чем упоминали и в ВОЗ, и в Совете Федерации. обратили внимание эксперты.

В связи с этим дальнейшая судьба паспорта под вопросом.

Фото: Piter.TV