Эксперт прокомментировал предложение создать международную группу для разработки плана по массовой вакцинации от COVID-19

По всей видимости, ВОЗ с этой задачей не справиться, считает эксперт.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш предложил создать международную группу в рамках G-20 по разработке плана массовой вакцинации от COVID-19. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" обратили внимание на то, что речь идет о "двадцатке", а не об ООН. У последней уже есть специальная профильная структура — ВОЗ.

Эксперты отметили, что Гутерриш, во всей видимости, понимает, в насколько "плачевном" состоянии находится ВОЗ. Также есть еще G-7, однако Россия в нее не входит, а без нее нельзя решить практически ни одну международную задачу. В связи с этим G-20 остается как самый работоспособный из всех международных клубов.

Ранее ООН призвала избавиться от "вакцинного национализма".

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