Эксперт прокомментировал появление первого в России вице-губернатора по борьбе с коронавирусом

Эксперты считают, что ответственность станет более персонализированной.

На Камчатке появился первый в России вице-губернатор по борьбе с COVID-19. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали нововведение.

Глава Камчатского края Владимир Солодов объяснил, что это продиктовано "третьй волной" заболеваемости коронавирусом. Для борьбы с ней нужно скоординировать работу всех органов.

Эксперты отметили, что по факту Александр Кузнецов будет заниматься своими прежними обязанностями. До назначения он руководил штабом по противодействию COVID-19 и координировал работу Минздрава Камчатки. Изменится то, что ответственность за ситуацию с эпидемией станет более персонализированной.

Фото: официальный сайт Камчатского края