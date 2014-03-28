Эксперт прокомментировал появление первого в России вице-губернатора по борьбе с коронавирусом

На Камчатке появился первый в России вице-губернатор по борьбе с COVID-19. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали нововведение.
Глава Камчатского края Владимир Солодов объяснил, что это продиктовано "третьй волной" заболеваемости коронавирусом. Для борьбы с ней нужно скоординировать работу всех органов.
Эксперты отметили, что по факту Александр Кузнецов будет заниматься своими прежними обязанностями. До назначения он руководил штабом по противодействию COVID-19 и координировал работу Минздрава Камчатки. Изменится то, что ответственность за ситуацию с эпидемией станет более персонализированной.
Фото: официальный сайт Камчатского края
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все