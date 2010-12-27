Эксперт не считает, что тарифы ЖКХ вырастут после исключения управляющих компаний из схемы оплаты

Эксперт раскритиковал шумиху в СМИ по поводу возможного скачка коммунальных тарифов из-за предложения президента вывести УК из схемы оплаты ЖКХ.

В России управляющие компании в ближайшее время могут быть выведены из схемы оплаты тарифов ЖКХ. С такой инициативой выступил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции. Глава государства предложил упростить схему оплаты коммунальных услуг. При этом ряд федеральных СМИ разместил сообщения, что такой шаг неизбежно повысит стоимость самих услуг. Однако эксперт Даниил Талюкин считает такие прогнозы ошибочными.

В целом, распределение квартплаты (в том числе и за топливно-энергетические ресурсы, получаемые от ресурсоснабжающих организаций) не является их основной задачей. Кроме того, опасения что ресурсоснабжающие организации по собственной инициативе будут производить повышение тарифа сверх установленных норм - ошибочно. Более того, как показывает практика - чем меньше звеньев между прямым потребителем услуг и их производителем, тем проще выглядит структура оплат, а себестоимость процесса снижается. Даниил Талюкин, председатель комитета по энергосбережению и ЖКХ петербургской "Деловой России"

Кроме того, по мнению специалиста, новая схема поможет россиянам избежать мошеннических действий со стороны местячковых УК.