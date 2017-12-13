Эксперт: история крушения Ан-148 под вопросом, только бортовые самописцы дадут ответы

Только "чёрные ящики" могут дать ответы на "загадочное" крушение Ан-148.

В связи с крушением Ан-148 в Подмосковье специалисты задаются неразрешимыми вопросами, ответы на которые могут дать только бортовые самописцы, рассказал "Росбалту" председатель комиссии по вопросам гражданской авиации общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов.

По словам заслуженного пилота СССР Олега Смирнова, пока остается неясным, по какой причине самолет начал снижаться в то время, когда должен был набирать высоту, а потом снова шел вверх.

"Многие катастрофы в чем-то схожи между собой. Но эта стоит особняком. В картине произошедшего я пока не могу понять и того, как он так резко начал снижаться, не потеряв в скорости. Если бы он свалился в штопор, тогда понятно – он бы падал как кусок металла. А здесь перед падением у него была зафиксирована скорость в 500 с лишним км/час. При высоте в 900 метров – это огромная скорость. Это только истребитель летает на таких скоростях на такой высоте", - рассказал авиаэксперт.

Пилот не исключает, что члены экипажа могли ориентироваться на показания неисправных приборов.

"Был случай на подобном самолете, когда неправильно работали указатели скорости. Экипаж, ориентируясь на неправильные показатели, пытался поддерживать нормальную скорость, увеличивая режим работы двигателя. В результате, двигатель вышел из строя, разрушился. Не исключено, что и здесь было повторение такого случая", - отметил Олег Смирнов.

Эксперт уточняет, достоверная информация о причинах катастрофы появится уже во вторник, так как "черные ящики" уже найдены.

Видео: YouTube / ПРОЕКТ Х