Эксперт: руководители "МПБО-2" не собираются рекультивировать "Новоселки" и терять свою "золотую жилу"

С наступлением теплых дней в Петербурге запах от полигона ТБО "Новоселки" стал досаждать жителям северный районов города особенно сильно. Руководство полигона предпочитает отмалчиваться.

Жители Приморского, Выборгского и Калининского района продолжают жаловаться на неприятный запах от полигона ТБО "Новоселки". История с этим полигоном тянется уже более пяти лет. Городские общественники выходили на митинги, организовывали петиции и писали губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко с просьбой закрыть полигон и решить вопрос с неприятным запахом, который так сильно влияет на качество их жизни. В апреле прошлого года "Новоселки" наконец-то закрыли. Однако, активисты не раз замечали, что в сторону мусорного полигона несколько раз в день ездят грузовики, полные отходов. Более того, на Youtube можно видеть видеотрансляции, доказывающие, что по факту свалка все еще функционирует. В августе прошлого года в дело вмешался президент РФ Владимир Путин. Он поручил Полтавченко разобраться с ситуацией как можно быстрее.

На "Новоселках" велись некоторые работы, а в планах Смольного значилось строительство станции дегазации, превращающей зловонный метан в дополнительную электроэнергию для города, а также высадка лесопарковой зоны – деревья могут быть дополнительным барьером от запаха. Ну а пока мусор решено было везти в Ленобласть. Правда, Полтавченко не сказал куда именно, а эксперты единогласно сошлись во мнении, что везти мусор дальше, чем на 50 км от города невыгодно, а значит, он будет оседать прямо около дорог. Петербургские политики также не считали вопрос "Новоселок" закрытым. К примеру, лидер петербургского отделения "Справедливой России" Марина Шишкина рассказала, что на проведение рекультивации необходимо около 2 млрд рублей, а их в бюджете города нет. "Сейчас какую-то "косметику" на полигоне делают, но все это не то", – добавила она.

Управляющая компания свалки ГУП "МПБО-2" не спешит решать вопрос простым и действенным путем. Пока склоны не засыпаны грунтом – туда привозят все больше и больше мусора, при этом не занимаясь его переработкой и не тратя на это лишние деньги, а лишь получая прибыль. Примечательно, что предприятие, нарушающее распоряжения президента, оштрафовано всего лишь на 30 тысяч рублей.

Машины приходят с мусором на 2МПБО-2". И на "МПБО-2" случается волшебным образом переработка этих отходов. Хотя переработка не может происходить, потому что на "МПБО-2" ничего не перерабатывается. Там стоят страшные необорудованные здания, абсолютно неработающий завод. Они якобы там что-то перетряхивают, превращают в какой-то гумус. А на самом деле мусор продолжает идти на полигон "Новоселки". А нарисовать на бумаге они могут все, что угодно. Например, что мусор обезвреживают рассказал независимый эколог, бывший начальник департамента государственного экологического контроля администрации Ленинградской области Сергей Грибалев

Руководитель "МПБО-2" Александр Зотов и его заместитель Александр Куренков решили отмолчаться на все вопросы журналистов. Зотов превратил некогда прибыльное предприятие в стагнирующее: с 2015 года оно постоянно уходит в многомиллионные долги, хотя годовой оборот (и, несомненно, прибыль самого Зотова) растет. С тех пор руководитель "МПБО-2" решил стать малопубличной персоной: связаться с ним практически невозможно. Не смог объясниться с горожанами и его заместитель Александр Куренков – давать комментарии прессе он просто отказался.

Ну а пока Смольный, чиновники профильных ведомств и руководители свалки "МБПО" отмалчиваются и перекладывают проблемы друг на друга, около 300 тысяч жителей северных районов Петербурга не могут даже открыть форточки. За свои же налоги они вынуждены продолжать терпеть невыносимый запах, организовывать патрули и вновь обращаться к президенту в надежде, что тот вновь вмешается в ситуацию.