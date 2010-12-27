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Эксперт: Россия и Саудовская Аравия создадут "новую ОПЕК" из-за недовольства участников старой
Сегодня, 18:09
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justhuman67
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Эксперт: Россия и Саудовская Аравия создадут "новую ОПЕК" из-за недовольства участников старой

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Ранее Минэнерго РФ Александр Новак сообщал, что страны планируют создать новую структуру на базе договора ОПЕК+

Министр энергетики России Александр Новак сообщал в рамках совещании с нефтянниками в Хабаровске о создании новой организации на базе ОПЕК+. Структура оставит за собой функцию нефтяного регулятора и если будет необходимо сможет вернуться к сокращению объемов добычи.

Эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности и финансового университета РФ Станислав Митрахович рассказывает ФБА "Экономика Сегодня", что истоки появления новой организации заключается в недовольстве участников договора слишком жесткими условиями.

"Теперь на базе договора можно создать и новую организацию, которая точно не будет структурой картельного типа, каковой является ОПЕК. Сворачивать, однако, деятельность ОПЕК+ на данный момент нельзя, так как цены могут пойти в сторону понижения. Вопрос в том, какие параметры будут прописаны в рамках этой новой структуры. Если там будут слишком жесткие условия, наши компании окажутся недовольны. Слишком легкие, необязательные параметры могут дать возможность спекулянтам играть на понижение"

- Станислав Митрахович

Также ряд участников недовольны большим списком ограничений. По мнению эксперта, ОПЕК+ нарекала участникам слишком много рамок, новая структура должна быть лояльнее. Однако, нельзя сказать "что ОПЕК+ нужно свернуть, так как это даст фору спекулянтам", отмечает Митрахович.

Фото: pixabay

 

Теги: минэнерго , новости мира , россия и саудовская аравия , рынок нефти
Категории: Мировые новости Новости России

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