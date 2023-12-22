Экскурсия в Пушкин: посещение Екатерининского парка, дворца и Янтарной комнаты

Группа встречается 1 марта по адресу ул. Восстания д.1, м. Площадь Восстания. Начало в 10:30, 12:30. Возрастное ограничение 0+

Вместе с экскурсоводом туристы и коренные жители Северной столицы прогуляются по пригороду Петербурга – городу Пушкин (бывшее Царское Село). Этот город богат своей историей, которая началась в 1710 году с маленькой шведской усадьбы, подарка Петра I, который он вручил своей будущей супруге Екатерине Алексеевне.

Группе покажут большое императорское поместье, в центре которого возвысился Большой Екатерининский дворец, дважды перестроенный знаменитым итальянским архитектором Ф.Б.Растрелли. Огромные залы впечатлят своей роскошью, изысканностью, пышностью и пафосностью, что характерно для барочного стиля, в котором выполнен дворец. Группа обязательно посетит восстановленную жемчужину Екатерининского дворца – Янтарную комнату, которую до сих пор считают одним из чудес света.

В стоимость экскурсии включено: трансфер, трассовая экскурсия по дороге в Пушкин, входные билеты в парк и дворец с экскурсионным сопровождением.

Продолжительность экскурсии: 330 минут.

Фото: Pxhere