Экскурсия по особняку Елисеевых

Прогулка пройдет 22 января в отеле "Талион". Начало в 19:30. Для гостей любого возраста.

Жители Петербурга и туристы города имеют возможность посетить особняк Елисеевых и ознакомиться с интерьерами дворца вместе с экскурсоводом.

Во время экскурсии посетители смогут увидеть роскошные музыкальные залы, богатые библиотеки, изящные лестницы и строгие кабинеты. Экскурсоводы расскажут о сложной истории купеческой династии Елисеевых, которая началась с крестьянства. Спустя несколько лет семья стала славиться успехами в купеческих делах.

Продолжительность экскурсии составляет около 90-120 минут. Кстати, потомки известной семьи проживают во Франции.

Фото: Талион Империал Отель (сайт)