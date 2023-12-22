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Экскурсия по особняку Елисеевых
Сегодня, 19:30
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Экскурсия по особняку Елисеевых

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Прогулка пройдет 22 января в отеле "Талион". Начало в 19:30. Для гостей любого возраста.

Жители Петербурга и туристы города имеют возможность посетить особняк Елисеевых и ознакомиться с интерьерами дворца вместе с экскурсоводом. 

Во время экскурсии посетители смогут увидеть роскошные музыкальные залы, богатые библиотеки, изящные лестницы и строгие кабинеты. Экскурсоводы расскажут о сложной истории купеческой династии Елисеевых, которая началась с крестьянства. Спустя несколько лет семья стала славиться успехами в купеческих делах.

Продолжительность экскурсии составляет около 90-120 минут. Кстати, потомки известной семьи проживают во Франции.

Фото:  Талион Империал Отель (сайт)

Теги: особняк елисеевых, экскурсия
Категории: Куда сходить в Петербурге, Выставки,

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