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Экскурсия по особняку Елисеевых
Сегодня, 19:30
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Экскурсия по особняку Елисеевых

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Прогулка с экскурсоводом пройдет 15 января в отеле "Талион". Начало в 19:30. Возрастные ограничения 0+

Жители Петербурга и туристы города имеют возможность прогуляться по особняку Елисеевых и осмотреть интерьеры дворца вместе с экскурсоводом. Дом Елисеевых находится на пересечении Невского проспекта и набережной реки Мойки. 

Горожане увидят роскошные музыкальные залы, богатые библиотеки, изящные лестницы и строгие кабинеты. Посетителям расскажут о сложной судьбе купеческой династии. Елисеевы были выходцами из крестьянской семьи, но смогли стать известными меценатами и запомнились в русской истории как богатые дельцы, которые искренне любили свое дело. 

Кстати, потомки известной семьи проживают во Франции.

Продолжительность экскурсии составляет 90-120 минут.

Фото: Талион Империал Отель (сайт)

Теги: особняк елисеевых
Категории: Куда сходить в Петербурге, Выставки,

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