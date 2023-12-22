Экскурсия по особняку Елисеевых

Жители Петербурга и туристы города имеют возможность прогуляться по особняку Елисеевых и осмотреть интерьеры дворца вместе с экскурсоводом. Дом Елисеевых находится на пересечении Невского проспекта и набережной реки Мойки.
Горожане увидят роскошные музыкальные залы, богатые библиотеки, изящные лестницы и строгие кабинеты. Посетителям расскажут о сложной судьбе купеческой династии. Елисеевы были выходцами из крестьянской семьи, но смогли стать известными меценатами и запомнились в русской истории как богатые дельцы, которые искренне любили свое дело.
Кстати, потомки известной семьи проживают во Франции.
Продолжительность экскурсии составляет 90-120 минут.
Фото: Талион Империал Отель (сайт)
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