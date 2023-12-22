Экскурсия "Путешествие в волшебную страну кукол"

Экскурсия пройдет 13 марта в 14:00 в Театре марионеток им. Деммени. Для посетителей старше шести лет.

В Театре марионеток им. Деммени петербуржцы могут узнать о создании первого в России профессионального государственного кукольного театра. Расскажут об этом народная артистка России Фаина Ивановна Костина и заслуженный артист России Аркадий Мирохин, актриса театра Ольга Фёдорова.

Экспонаты находятся в фойе театра. Здесь выставлены куклы прошлых лет. Актрисы покажут кукол в движении и даже проведут мастер-класса по управлению марионетками. Кроме того, посетители узнают много нового о театральных профессиях.

В театр не допускаются дети до 14 лет без сопровождения взрослых.

Фото: ВКонтакте / Театр марионеток им. Е.С. Деммени