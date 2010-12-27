Экскурсионные туры в Выборг дважды удостоились международной премии "National Geographic Traveler Awards"

Жемчужинами конкурса стали туристские фестивали "Красный маршрут" и "Калейдоскоп вкуса".

Ленобласть получила престижную международную премию за экскурсионный отдых "National Geographic Traveler Awards". Среди всех участников, 40% опрошенных проголосовали за регион в номинации "Российский экскурсионный отдых", отмечает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти. Голосование проходило на сайте премии.

Круглая башня в Выборге

Нынешний 2018 год проходит в Ленинградской области под девизом Года туризма. Большое внимание было уделено как восстановлению ключевых туристских известных достопримечательностей – Старого Выборга, Копорской крепости, исторических ценностей Гатчины, так и созданию новых центров притяжения, среди которых Музей-панорама "Прорыв". Появилась новая туристская инфраструктура – современные причалы для речных круизных судов. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Часовая башня Выборга

Стоит отметить, почётную премию область получает уже дважды, первый раз регион стал лауреатом National Geographic Traveler Awards в декабре 2017 года. Особым вниманием удостоились межрегиональные проекты Выборга "Красный маршрут" и гастрономический фестиваль "Калейдоскоп вкуса".

Дом Лаллукки

панорама Выборга с высоты башни Олафа

На фестивале "Калейдоскоп вкуса" готовят традиционную национальную кухню региона. В основе были представлены блюда из рыбы, яиц, молока, вяленой репы, копченой салаки, пшенной каши, ржаной муки, иван-чая, пэккипииракка. Каждого посетителя ожидали шпиковый пирог, рыба по-ижорски, ямбургская уха, черничный кисель, ягодное ожерелье, фруктовый венок, расписной пряник, горшочек с кашей, яблоки в карамели. Также в рамках мероприятия были проведены костюмированный "Овощной флеш-моб", шоу гигантских мыльных пузырей и фокусы с цветными зонтиками.

капелла Людвигсбург в парке Монрепо, остров Мёртвых, нем. Ludwigstein — "скала Людвига"

"Красный маршрут" относился к семинар-конференции по привлечению большего количества иностранных туристов в города маршрута, посвященного личности и деятельности В. И. Ульянова-Ленина. В пути следования пассажиров ожидало театрализованное экскурсионное сопровождение на тему "Погружение в историю революции". Также участникам была представлена презентация "Красного маршрута" и "ЖЗЛ".

"Красный маршрут" дает возможность привлечения большего количества иностранных туристов в рамках культурно-познавательного туризма в города маршрута. Это способствует популяризации крупнейшего в мире музейного собрания, посвященного личности и деятельности В. И. Ульянова-Ленина, поддержанию высокого престижа российской культуры за рубежом и расширению международного сотрудничества в сфере культуры и туризма.

Также в рамках конференции участников ожидала насыщенная программа. Так, сразу по прибытии поезда, делегация направилась в гостиницу "Виктория", где прошла деловая встреча "Красного маршрута". Участниками которой стали представители регионов, журналисты и блоггеры. В рамках мероприятия состоялась экскурсия по Ленинским местам города Выборга.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти

Фото: tonkosti.ru, vk.com/vyborg_news, vbglenobl.ru