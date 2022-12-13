Экс-замначальника УМВД РФ по Калининскому району Бокерия приговорили почти к 9 годам колонии

Он также должен будет выплатить штраф в 2 млн рублей.

Петербургский суд приговорил экс-заместителя начальника отдела по исполнению административного законодательства УМВД РФ по Калининскому району Давида Бокерии к восемь годам и шести месяцем колонии строгого режима и штрафу 2 млн рублей. Об этом в среду, 10 мая, рассказали в телеграм-канале прокуратуры города.

Его посредник, Феликс Кулиев, проведёт в тюрьме четыре года и шесть месяцев, а также заплатит штраф 500 тыс. рублей за взятку, которую дал подсудимому с целью отмены ковидных проверок в клубе "Гигант Холл".

Следствие считает, что в мае 2021 года Бокерия получил 150 тыс. рублей взятки от Феликса Кулиева, который выступал посредником в этой "сделке". Бокерия за эту сумму должен был "закрыть глаза" на деятельность организации, которая нарушала ковидные требования при проведении массовых мероприятий.

В июне 2021 года Бокерия получил ещё одну взятку на 1,2 млн, из которых 400 тыс. рублей перевёл обратно Кулиеву в качестве вознаграждения за роль посредника.

Ранее СК обвинил бывшего главу МВД Петербурга в создании ОПГ. В апреле СК переквалифицировал обвинение из злоупотребления полномочиями в получение взяток генералам МВД Сергею Умнову, Ивану Абакумову и Алексею Семенову.

Фото: Piter.tv

