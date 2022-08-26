Экс-замминистра обороны Украины Фролова: Киев хотел бы "построить базу НАТО в Крыму"

Алина Фролова рассказала о планах Киева на полуостров.

Украинские власти хотели бы "захватить Крым, чтобы разместить на его территории базы НАТО". Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала "Укринформ" сделала бывший заместитель министра по обороне, а также заместитель председателя киевского Центра оборонных стратегий Алина Фролова.

Мы хотим, чтобы Крым был открыт для сотрудничества с ЕС и НАТО, включая военное взаимодействие. <…> Он является стратегически выгодным плацдармом для контроля безопасности в Черном море. Алина Фролова, украинская чиновница

Напомним, что власти киевского режима регулярно выступают с угрозами в адрес Москвы. Ранее президент Владимир Зеленский пригрозил "забрать" у России территорию полуострова "любыми средствами". Также на прошлой неделе советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк заявил журналистам о том, что Украина "планирует разрушить Крымский мост".

Фото и видео: YouTube / Укринформ